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Jetler YPG'yi vurdu: Yüzlerce terörist öldü!

Jetler YPG'yi vurdu: Yüzlerce terörist öldü!

Suriye'nin en büyük petrol sahası olan Deyrizor'da ABD'nin; YPG'nin toplanma alanını vurduğu belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 19:18 - Güncelleme: 12-02-2018 00:49

SURİYE'de YPG'nin konuşlandığı Deyrizor'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Suriye'nin en büyük petrol sahası olan bölgede ABD operasyon gerçekleştirdi. ABD'nin yanlış koordinatlar ile gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın toplanma alanı vuruldu.

ABD'nin müttefik olarak görüp birlikte operasyonlar gerçekleştirdiği YPG'nin hakimiyet altında tuttuğu Deyrizor'da ABD uçakları operasyonlar gerçekleştirdi.

300 TERÖRİST ÖLDÜ

Yanlış koordinatlar ile yapıldığı tahmin edilen operasyonda 300 YPG'linin ABD'liler tarafından etkisiz hale getirdiği belirtilirken, bölgede konuşlanan YPG'li teröristlerin büyük zaiyat verdiği belirtiliyor.

KASIT MI HATA MI?

YPG ile ABD, DEAŞ karşıtı operasyonların başlatıldığı günden bu yana el ele operasyonlar yürütüyor. YPG'nin son zamanlarda petrol kenti Deyrizor'da hakimiyet alanını artırması ve beraberinde gelişen Suriye'de petrolün sahipliği kavgası Rusya-YPG-ABD-İran ve rejimin kavgalarına neden oluyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR40 YORUM

  • Coşkun 12 Şubat 2018 02:50 Haber kaynagı hakkında bilgisi olan varmı?Bizden başka vurdu diyen yok!!!

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