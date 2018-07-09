Jetler PKK kamplarına bomba yağdırdı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Hakkari kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Gara ile Yüksekova kırsalına hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları 6 teröristi etkisiz hale getirdi.