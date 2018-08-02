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Jeti çalıp konsere yetişmek istedi!

Jeti çalıp konsere yetişmek istedi!

ABD'de uçuş ile ilgili hiçbir tecrübesi olmayan 18 yaşındaki genç, rap konserine gidebilmek için gizlice girdiği havalimanından jet uçağı çalmaya çalıştı.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 10:48 - Güncelleme: 02-08-2018 10:58

ABD'nin Arkansas eyaletinde bulunan Texarkana Bölge Havalimanına giren 18 yaşındaki genç, katılmayı çok istediği rap konserine yetişebilmek için jet çalmaya çalıştı. Zamarcuis Devon Scott isimli gencin uçak kullanmak ile ilgili herhangi bir tecrübesinin olmadığı açıklandı.

DÜĞMELERE BASARAK KULLANABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ

Uçuş deneyimi olmayan genç çocuk, düğmelere basıp kolları çekerek uçağı hareket ettirebileceğine inandığını söyledi. Havalimanının etrafındaki çitleri aşarak uçağa ulaşan Scott'ı güvenlik görevlilerinin fark ettiği ancak uçağa ulaşmasına engel olamadıkları belirtildi.

SON ANDA YAKALANDI

Pilot koltuğuna oturan Scott, jetin motorlarını çalıştırmanın eşiğindeyken yapılan müdahale sonrası etkisiz hale getirildi. Konsere gitmek için uçak çalma girişiminde bulunan gencin tutuklandığı ve 25 bin dolarlık kefalet ücreti belirlendiği açıklandı.

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