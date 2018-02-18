Jet Sosyete yorumları dizi nasıldı güzel mi?

Jet Sosyete 1. bölüm yorumları nasıl, dizi güzel mi izleyici yorumları ne? Gülse Birsel'in son komedi dizisi Jet Sosyete bu akşam ekranlara geldi ve izleyiciden tam not aldı. Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Jet Sosyete'nin konusu ise orta halli bir ailenin birden sosyeteye girmesi. Peki Jet Sosyete tam oyuncu kadrosunda kimler var, Jet Sosyete 1. bölüm yorumları nasıl...

JET SOSYETE KONUSU: Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU YILDIZ TAKIMI GİBİ: Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi, BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından çekiliyor.

GÜLSE BİRSEL DİZİNİN GİZEM'İ: ürk televizyon tarihinin en komik, en sıcak ve renkli yapımlarından olan Avrupa Yakası ve Yalan Dünya'dan sonra başarısını Aile Arasında filmi ile sürdüren Gülse Birsel televizyonlara Jet Sosyete ile geri dönüyor.

Orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alan dizide, Gülse Birsel modellikten sosyeteye giriş yapan Gizem karakteri ile şimdiden konuşulmaya başladı.Her daim süslü ve frapan kıyafetleri, kendine has abartılı konuşma tarzı ile 90’lı yıllarda magazinel, ikinci sınıf manken Gizem karakterini canlandıracak Gülse Birsel yine kahkaha fırtınası estirecek.

