Jet Sosyete reytinglerde çakıldı!

Reyting yarışının kıran kırana yaşandığı pazar gecesinde birinci Survivor, ikinci Savaşçı oldu. Gülse Birsel'in Avrupa Yakası'nı tahtından edeceği konuşulan dizisi Jet Sosyete ise reytingde umduğunu bulamadı.

Jet Sosyete reytinglerde çakıldı!

Star TV ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete ilk bölümüyle Çocuklar Duymasın'ı geçmişti. Ancak dizi 2. bölümde reytinglerde çakıldı. Gülse Birsel, Avrupa Yakası'nda yakaladığı başarıyı bir türlü yakalayamıyor.

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Jet Sosyete reytinglerde çakıldı!

10. SIRAYA KADAR DÜŞTÜ: Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın, reytinglerde 4. sırada yer alırken Jet Sosyete 10. sıraya kadar düştü. Reyting birincisi ise TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor oldu. Dizi AB grubundaysa Survivor'ın ardından ikinci oldu.

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Jet Sosyete reytinglerde çakıldı!

Star TV ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete ilk bölümüyle Çocuklar Duymasın'ı geçmişti. Ancak dizi 2. bölümde reytinglerde çakıldı. Gülse Birsel, Avrupa Yakası'nda yakaladığı başarıyı bir türlü yakalayamıyor.

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Jet Sosyete reytinglerde çakıldı!

10. SIRAYA KADAR DÜŞTÜ: Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın, reytinglerde 4. sırada yer alırken Jet Sosyete 10. sıraya kadar düştü. Reyting birincisi ise TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor oldu. Dizi AB grubundaysa Survivor'ın ardından ikinci oldu.

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