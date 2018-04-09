Jet Sosyete reytingde nokta atışı

Jet Sosyete her geçen gün en mesafeli izleyiciyi bile kendine bir şekilde bağlamayı başarıyor. Dizide halen daha oturmaya şeyler olsa da özellikle 7. bölüm itibariyle taşlar biraz yerine oturmaya başladı: Dizi, günceli yakaladığı noktada resmen turnayı gözünden vuruyor...

Jet Sosyete reytingde nokta atışı

Jet Sosyete her geçen gün en mesafeli izleyiciyi bile kendine bir şekilde bağlamayı başarıyor. Dizide halen daha oturmaya şeyler olsa da özellikle 7. bölüm itibariyle taşlar biraz yerine oturmaya başladı: Dizi, günceli yakaladığı noktada resmen turnayı gözünden vuruyor...

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Jet Sosyete reytingde nokta atışı

Jet Sosyete'nin 7. bölümünü de geride bıraktık. Artık dizide sevdiğimiz şeyler de sevmediğimiz şeyler de oturmaya başladı, en azından niye sevdiğimizi de niye sevmediğimizi de biliyoruz. 7. bölümün en can alıcı noktalarından biri Gizem Özpamuk ile bir türlü iyi geçinemediği kaynanası Zahide Özpamuk arasındaki çekişmeydi.

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Jet Sosyete reytingde nokta atışı

Gülse Birsel de Ayşenil Şamlıoğlu da gayet iyi bir performansla gelin-kaynana arasındaki tatlı rekabeti seyirciye aktarmayı başardı. Dizinin en temel, en reyting odaklı ve en oyunculuk şovuna dönüşebilecek çatışmalarından biri olan bu iki karakterin zıtlaşması bu hafta ekstra bir güzellik doğurdu; çünkü iki karakter günceli yakalayan bir sorun yüzünden zıtlaştı.

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Jet Sosyete reytingde nokta atışı

Konu neydi peki? Zahide Hanım, gazetelere Gizem hakkında olumsuz konuştuğu için Gizem de kısasa kısas diyerek Zahide Hanım'a kendisi hakkında konuşmama kararı çıkartmış durumda.

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