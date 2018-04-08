Jet Sosyete 'konuşmama kararı' eleştirisiyle nokta atışı yaptı

Gülse Birsel de Ayşenil Şamlıoğlu da gayet iyi bir performansla gelin-kaynana arasındaki tatlı rekabeti seyirciye aktarmayı başardı. Dizinin en temel, en reyting odaklı ve en oyunculuk şovuna dönüşebilecek çatışmalarından biri olan bu iki karakterin zıtlaşması bu hafta ekstra bir güzellik doğurdu; çünkü iki karakter günceli yakalayan bir sorun yüzünden zıtlaştı.