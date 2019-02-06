Jet Sosyete bir anda yayın akışından kaldırıldı! Gülse Birsel'den korkutan açıklama

Tv8'in reytinglerde bir türlü üst sıralara tırmanamayan Jet Sosyete dizisi hakkında flaş bir karar alındı. Yayın hayatına Star TV'de başlayan ancak kanalda istediğini elde edemeyen Jet Sosyete, geçtiğimiz sezon başı Acun Ilıcalı'nın kanalı Tv8'e taşınmıştı. Gülse Birsel, geniş oyuncu kadrosuyla kendisine göre bir hayran kitlesi oluşturan dizinin bugün yayınlanmayacak olması hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz Ocak ayının ilk üç haftasında yayınlanmayan diziler arasında yer alan Jet Sosyete dizisi, bugün yayınlanması beklenen bölümünü set içinde meydana gelen salgından dolayı yayınlayamayacak. Gülse Birsel, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

AFFEDİN: "Geçtiğimiz hafta beni yere seren sindirim sistemi enfeksiyonu sebebiyle (ki daha sonra birkaç oyuncumuzu da yere serdi, çok pis salgın var, dikkat) bu hafta yeni bölüm yayınlayamıyoruz, affedin. 13 Şubat Çarşamba’dan itibaren yine her hafta görüşmek üzere."

ACİL SERVİSLER DOLU: Açıklamasında dizide senarist ve oyuncu görevini üstlendiğini hatırlatan Gülse Birsel, "Dramaları kalabalık ekipler yazar ve 2 reji ekibi çeker, hiçbiri de oyunculardan biri değildir. Ona rağmen başroller rahatsızlanınca bu tarz aralar veriliyor. Bir de benden size tavsiye, bu salgını hafife almayın, kendinizi koruyun! Tahmininizden daha yaygın, uzun süren ve ağır bir enfeksiyon. Acil servisler dolu. Herkese geçmiş olsun." şeklinde konuştu.