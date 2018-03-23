Jet Sosyete başladı Mehmed Bir Cihan Fatihi'yle devam 'Yerin dibine batsın'

Kanal D'nin heyecanla beklenen dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ilk bölümü 20 Mart salı akşamı başladı. Ancak bu kadar uzun zamandır beklenen dizi hakkında sayısız olumsuz eleştiri geldi. Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin akıbeti Jet Sosyete gibi olabilir. Neden mi?

Jet Sosyete başladı Mehmed Bir Cihan Fatihi'yle devam 'Yerin dibine batsın'

Türkiye daha başlamadan bu diziyi konuşmaya başladı. Uzunca bir süreden sonra Kenan İmirzalıoğlu'nun ekranlara döndüren, Kanal D'nin merak beklenen ve adından bolca söz ettiren dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi 20 Mart salı akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı ancak çıktığına çıkacağına bin pişman oldu. Peki neden?

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Jet Sosyete başladı Mehmed Bir Cihan Fatihi'yle devam 'Yerin dibine batsın'

Mehmed Bir Cihan Fatihi bu merakla beklenmesine rağmen, ilk bölümü ile rezil edildi adeta. Tarihçilerden, izleyicilere kadar herkes bir olumsuz yayınını gözler önüne serdi. Televizyon Gazetesi isimli site ilginç bir analizde bulundu.

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Jet Sosyete başladı Mehmed Bir Cihan Fatihi'yle devam 'Yerin dibine batsın'

İşte Televizyon Gazetesi'nde yer alan o analiz 'Son günlerin yeni modası Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine laf sokmak… Hani geçtiğimiz ay Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete dizisi daha başlamadan yüzlerce eleştiri ve kötüleme dalgası vardı ya… Sonra bu dalgası beğeni ve teşekküre doğru yöneldi… İşte bunun benzeri ama daha büyüğü Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine yapılıyor… Hıncal Uluç bile diziyi eleştiriyor ise demek ki büyük iş yapılmış… Kanal D’ye antipatisi olanlar da dizi üzerinden yüklendikçe yükleniyor… Peki biz Salı akşamı ne izledik?

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Jet Sosyete başladı Mehmed Bir Cihan Fatihi'yle devam 'Yerin dibine batsın'

Bir belgesel izlemedik… Tarihi gerçekleri anlatacağını vaat eden bir yapım da izlemedik. Tüm dizilerde olduğu gibi o dönemden esinlenilerek yapılan, ekran başındaki izleyicilere keyifli anlar yaşatmak isteyen bir dizi izledik… Sosyal medya yorumlarına bakıldığında eleştiriler olmasına karşın birçok kişinin de diziden memnun kaldığı görülüyor..

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