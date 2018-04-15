Jet Sosyete 9. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Star TV'de pazar akşamları ekrana gelen ve orta halli bir ailenin bir anda büyük servetlere kavuşup sosyete hayatına geçişini konu edinen Jet Sosyete dizisi, yayınlanan son bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Ekrana geldiği her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Jet Sosyete dizisinin 9. yeni bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Uzaya gitmenin iyi bir reklam malzemesi olacağına inanan Cengiz Bey’in de desteği ile Gizem, uzay seyahatine gitmek için eğitim kampına gitmeye karar verir. Uzay seyahati adayları için yeterlilik eğitimi kampının diğer katılımcıları ise İlayda, Alara ve Gizem’dir. Adaylar zorlu sınavlardan geçerek seyahate hak kazanmaya çalışacak.



Özpamuk Tekstil’de ise erkeklerin rahatlığını ön plana çıkaran pijama takımı krizi var. İlaydaların yeni ürettiği takımlar ofiste zor anlar yaşatacak.



Alara’nın teşviki ile Gündüz sitenin spor salonunda dövüş dersi vermeye başlar. Tüm jet sosyeteyi etkileyen bu derslerden en çok nasibi ise Ozan alır.



Yaşar ayın elemanı ödülü yarışmasından kazandığı parayı lüks tüketime harcamaya karar verir. Parayı nasıl harcayacağını şaşıran Yaşar’ın sağlıksız yaşam biçimi tehlike oluşturacaktır. Bu sırada Talip, Yıldız’ı ailesinden istemeye karar verdiği için annesi Şennur’u çağırır. Şennur’u ikna etmek pek kolay olmayacaktır.



Ozan, İlayda’nın organize ettiği bir yemekte eski lise arkadaşı Berk ve Melike ile bir araya gelir. Berk’in yanında devamlı ezilen Ozan, çareyi yakın arkadaşı Oğuzhan Koç’ta arayacaktır.

JET SOSYETE 9. BÖLÜM FRAGMANI: Jet Sosyete 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Jet Sosyete 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.