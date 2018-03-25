Jet Sosyete 7. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Star TV'de pazar akşamları ekrana gelen ve orta halli bir ailenin bir anda büyük servetlere kavuşup sosyete hayatına geçişini konu edinen Jet Sosyete dizisi, yayınlanan son bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Ekrana geldiği her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Jet Sosyete dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Cengiz Bey, Gizem’in aşırı harcamalarına artık isyan eder. Bütün kredi kartları ve imkanları elinden alınan Gizem, Safiye’nin de yardımıyla artık asgari ücret ile evi ve kendini çekip çevirmek zorundadır. Alara’nın bir yorumu üzere tüm jet sosyetenin Talip’in ocakbaşına akın etmesi üzerine Talip’in imdadına Yıldız yetişecektir.

aşar’ın kendisini beğenmemesine kırılan Safiye ise büyük bir değişime girer. İlayda ile arasını düzeltmenin yollarını arayan Ozan, ona hediye köpek alır. Ancak bu köpek Ozan’ın da İlayda’nın da başını belaya sokacaktır. Gündüz’ün İlayda’nın uyarısı ile sosyete gibi davranmaya başlaması Alara’yı çileden çıkarır.Kişiye özel kutu yemek servisindeki ticari potansiyeli gören Yaşar ise ev halkını örgütler ve ofis arkadaşlarına ev yemeği tadında diyet kutu yemek getirtmeye başlar. Ancak işler umduğu gibi gitmeyecektir.

JET SOSYETE 7. BÖLÜM FRAGMANI: Jet Sosyete 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Jet Sosyete 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.