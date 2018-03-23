Jet Sosyete 6. yeni bölüm fragmanı: İrem Derici konuk oluyor!

Jet Sosyete 6. yeni bölüm fragmanı, Star TV tarafından izleyiciler ile paylaşıldı. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve oynadığı 3. dizi olan Jet Sosyete pazar akşamları yayınlanıyor. Her bölümü ile seyirciye kahkahalar attıran ve İrem Derici'nin şarkılarıyla renk katacağı dizinin 6. bölümünde Cengiz'in aşırı harcamalara isyanı ve Yaşar'ın iş arkadaşlarına yanaşması komik bir şekilde ekrana gelecek. İşte Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı...

JET SOSYETE 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Cengiz Bey, Gizem’in aşırı harcamalarına artık isyan eder. Bütün kredi kartları ve imkanları elinden alınan Gizem, Safiye’nin de yardımıyla artık asgari ücret ile evi ve kendini çekip çevirmek zorundadır. Alara’nın bir yorumu üzere tüm jet sosyetenin Talip’in ocakbaşına akın etmesi üzerine Talip’in imdadına Yıldız yetişecektir. Yaşar’ın kendisini beğenmemesine kırılan Safiye ise büyük bir değişime girer. İlayda ile arasını düzeltmenin yollarını arayan Ozan, ona hediye köpek alır. Ancak bu köpek Ozan’ın da İlayda’nın da başını belaya sokacaktır. Gündüz’ün İlayda’nın uyarısı ile sosyete gibi davranmaya başlaması Alara’yı çileden çıkarır.Kişiye özel kutu yemek servisindeki ticari potansiyeli gören Yaşar ise ev halkını örgütler ve ofis arkadaşlarına ev yemeği tadında diyet kutu yemek getirtmeye başlar. Ancak işler umduğu gibi gitmeyecektir.

JET SOSYETE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan’ın ofise geri dönmesi ile Yaşar kendisini iyice dışlanmış hisseder. Ozan, Pelin ve Tony’nin yakın arkadaşlıklarını kıskanan Yaşar, kendisini de bu ekibe dahil etmenin yollarını arar. Talip en sonunda Yıldız’a açılmaya karar verir ancak buluşmaları her iki taraf için de bekledikleri gibi gitmez. Evdeki yoğun boya kokusundan içeri giremeyen Yaşarları, Gizem flm izlemeye davet eder. Ancak Gizem ile film izlemek sanıldığı kadar kolay değildir.

İlayda, Melike’nin ağzından Ozan ile ilgili laf almak için onunla yakınlaşmaya çalışır. Öte yandan Alara ve Gündüz’ün ilişkisi için endişelenen İlayda, Tony ile beraber yeni bir plan hazırlar.

  • Dizi Fragmanları 23 Mart 2018 15:27
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Jet Sosyete 6. yeni bölüm fragmanı: İrem Derici konuk oluyor! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro