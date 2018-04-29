Jet Sosyete 11. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Star TV'de pazar akşamları ekrana gelen ve orta halli bir ailenin bir anda büyük servetlere kavuşup sosyete hayatına geçişini konu edinen Jet Sosyete dizisi, yayınlanan son bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Ekrana geldiği her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Jet Sosyete dizisinin 11. yeni bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Yeni kimlik kartı almak isteyen Gizem kötü bir sürpriz ile karşılaşıyor.

Gündüz, Alara’yı etkilemek için attığı kitap okuma yalanı içinden çıkılmaz bir sorun yumağına dönüşüyor. İlayda ise geçmek bilmeyen sırt ağrılarına çözümü, şifacı Şennur teyzede arıyor. Şennur ayağına gelen kısmet ile gözü dönüyor ve Talip ve İlayda’nın aralarını yapmaya çalışıyor.

Yaşar İngiltere’de tatil hayalleri için iyi derecede İngilizce bildiğini söylemesi başını derde sokuyor. Yaşar olmayan İngilizcesi ile İngiliz tasarımcı ile anlaşmaya çalışıyor.

JET SOSYETE 11. BÖLÜM FRAGMANI: Jet Sosyete 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Jet Sosyete 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.