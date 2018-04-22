Jet Sosyete 10. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Star TV'de pazar akşamları ekrana gelen ve orta halli bir ailenin bir anda büyük servetlere kavuşup sosyete hayatına geçişini konu edinen Jet Sosyete dizisi, yayınlanan son bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Ekrana geldiği her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Jet Sosyete dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Tony ve Pelin’e devamlı gelen hediyeleri kıskanan Yaşar, onlar gibi Instagram fenomeni olmaya karar veriyor.

Sabah yürüyüşünde düşerek kafasını çarpan Cengiz Bey’in davranışları değişiyor. Hiç olmadığı kadar eli açık, anlayışlı ve insan sevgisi ile dolu bir insana dönüşen Cengiz Bey ‘in kafa karışıklığı alışılmadık kararlar vermesine neden oluyor.

Öte yandan bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümde, ifade uzmanı mesleğin anlamından pek haberdar olmayan Gizem ve Safiye, bu işe girmeye karar veriyor. Gündüz’ün alacaklıları fidye için Alara’yı kaçırıyor. İlayda artık Ozan ile düğün günü netleştirmeye kararlıdır. Yıldız herkesten gizli spor salonunun barında çalışmaya başlıyor. Şennur Hanım buna tepki gösteriyor. Talip ise annesi Şennur ve Yıldız’ın arasını düzeltmeye çalışıyor.

JET SOSYETE 10. BÖLÜM FRAGMANI: Jet Sosyete 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Jet Sosyete 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.