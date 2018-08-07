Jet kazası Türkiye'yi yasa boğmuştu! 6 ay sonra ortaya çıktı

AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI: Teknede tatil yaptığı öğrenilen ve erkek kardeşi ile geldiği Beach Klup'ta bir bayan arkadaşı ile buluşup yemek yiyen Murat Gezer, yemek öncesi beachte karşılaştığı arkadaşlarına selam verirken görüntülendi. Düğüne kısa bir süre kala vefat eden nişanlısının üzüntüsünü halen atamadığı gözlenen Murat Gezer yakın dostlarıyla gözlerden uzak bir köşede yemek yedi.