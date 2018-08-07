Jet kazası Türkiye'yi yasa boğmuştu! 6 ay sonra ortaya çıktı

İşadamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran, geçtiğimiz mart ayında bir jet kazasında hayatını kaybetmiş ve tüm Türkiye'yi yas boğmuştu. Mina Başaran ile nisanda nikah masasına oturacak olan ve bu acı haberle yıkılan Murat Gezer, aylar sonra ilk kez Bodrum’da objektife yansıdı.

Jet kazası Türkiye'yi yasa boğmuştu! 6 ay sonra ortaya çıktı

Mina Başaran 11 Şubat’ta, Dubai’den İstanbul’a dönerken içinde bulunduğu jetin İran’da düşmesi sonucu 11 kişi ile birlikte hayatını kaybetmişti. Ailesi, dostları ve 14 Nisan’da evleneceği Murat Gezer yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu. Gezer önceki gün Türkbükü'nde objektiflere takıldı.

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Jet kazası Türkiye'yi yasa boğmuştu! 6 ay sonra ortaya çıktı

AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI: Teknede tatil yaptığı öğrenilen ve erkek kardeşi ile geldiği Beach Klup'ta bir bayan arkadaşı ile buluşup yemek yiyen Murat Gezer, yemek öncesi beachte karşılaştığı arkadaşlarına selam verirken görüntülendi. Düğüne kısa bir süre kala vefat eden nişanlısının üzüntüsünü halen atamadığı gözlenen Murat Gezer yakın dostlarıyla gözlerden uzak bir köşede yemek yedi.

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Jet kazası Türkiye'yi yasa boğmuştu! 6 ay sonra ortaya çıktı

Murat Gezer, daha sonra kardeşiyle bota binip teknesine gitti.

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Jet kazası Türkiye'yi yasa boğmuştu! 6 ay sonra ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelen Türk özel jeti İran’da düşmüştü. Düşen jette ünlü işadamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettebat hayatını kaybetmişti.

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