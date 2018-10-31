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'Jet Fadıl'ın Antalya'daki trilyonluk arsası icradan satılıyor

'Jet Fadıl'ın Antalya'daki trilyonluk arsası icradan satılıyor

Kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün sahibi olduğu şirket tarafından Antalya'da yaklaşık 18 yıl önce proje üzerinden satışı yapılan ancak bugüne kadar temeli dahi atılmayan evlerin arsası, icra kanalıyla satışa sunulacak.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 14:10 - Güncelleme: 31-10-2018 14:10

Avukat Semih Gökpınar, Almanya'da yaşayan 4 müvekkilinin yaklaşık 17-18 yıl önce Fadıl Akgündüz'e ait Jetpa Pazarlama Limited Şirketi'nden konut satın aldıklarını, aradan geçen sürede evlerin temeli bile atılmayınca mağdurların yasal yollara başvurduğunu söyledi.

GERÇEK DEĞERİ 40 MİLYON TL BİÇİLEN FİYAT 16 MİLYON TL
Açılan davaları kazandıklarını ve icra işlemlerine başladıklarını belirten Avukat Gökpınar, “Daireler bedelleri peşin alınarak binlerce kişiye satılmış. Sitenin yapılacağı arazinin satılması için hukuk mücadelesi verdik. Antalya Havalimanı'nın arkasındaki 43 bin 404 metrekarelik yerin 4 Aralık'ta icra kanalıyla satışı yapılacak. Arazinin kıymet takdiri 16 milyon 276 bin TL olarak belirtilse de gerçek değeri 40 milyon liranın üzerinde" diye konuştu.

Avukat Semih Gökpınar, arazinin satışının açık artırma şeklinde yapılacağını ifade etti. Şirketin sürekli itiraz ederek satışı engellemeye çalıştığını anlatan Gökpınar, hukuki mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Ekim 2018 14:25 Almanyada Dolandırdığı zavallı insanların hayatları karardı jetpa Denizfeneri kombasan yimpaş ve Daha Birçok devlet destekli soyguncular bunlar diyorlar bu dünyada olmazsa öteki dünyada halleri nolacak bu soyguncuların

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