Jessica May'in nikah şahidi Alex de Souza!

Yeni Gelin dizisinde oynayan Brezilyalı oyuncu Jessica May, Rizeli fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile 30 Haziran'da Brezilya'da evlenecek. Çiftin nikah şahitliğini Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza yapacak.

Jessica May'in nikah şahidi Alex de Souza!

Show TV'nin sevilen dizisi 'Yeni Gelin'de rol alan Brezilyalı oyuncu Jessica May, Rizeli fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Brezilya Parana bölgesindeki Amazon Eventos'ta 30 Haziran'da evlenecek olan Jessica May'in nikah şahidi ise futbolcusu Alex yapacak. Geçtiğimiz hafta hemşehrisini İstanbul'da ziyaret eden Alex, Jessica May ile düğünün ayrıntılarını konuştular.

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Jessica May'in nikah şahidi Alex de Souza!

DÜĞÜN BREZİLYA'DA: Brezilya'da aile arasında sade bir nikah yapacak olan Jessica May ve Hüseyin Kara, Türkiye’ye dönünce Karaköy’de ki bir mekanda arkadaşlarıyla kutlama yapacaklar. Brezilyalı güzel oyuncu, Alex de Souza ile olan fotoğrafını Instagram'da paylaşıp altına şu notu düştü; ''İki Brezilyalı İstanbul’da bu başarılı hayat hikayesini ana dilim portekizce olarak okumak keyifli olacak. Çok teşekkür ederim.''

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Jessica May'in nikah şahidi Alex de Souza!

Jessica May ve Hüseyin Kara'nın mutluluk pozu...

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Jessica May'in nikah şahidi Alex de Souza!

Jessica May'in Instagram paylaşımlarından bazıları...

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