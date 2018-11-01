Jennifer Lopez'in sosyal medyada paylaştığı poz olay oldu!

Jennifer Lopez, InStyle Aralık sayısı için Anthony Maule’ye üzerinde Valentino Haute Couture ile poz verdi. 49 yaşına giren Jennifer Lopez verdiği bu pozla, takipçilerinin beğenisini de toplamayı başardı.
50 yaşına merdiven dayamasına rağmen fiziğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, InStyle Magazine için objektif karşısına geçti. Cüretkar pozuyla sosyal medyayı sallayan Lopez, Instagram'da da paylaştığı pozu ile tam 3,5 milyon beğeni aldı.
Lopez'in bu paylaşımlarına da takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Kimileri "Biri bana bu kadının aslında 49 yaşında olmadığını söylesin" diye yorum yaparken bazıları da "Bu kadar formda kalmayı nasıl başarıyor?" diye sordu.
Jennifer Lopez'in sosyal medya hesabı Instagram'da, 81,5 milyon takipçisi bulunuyor.
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