Jennifer Lopez'in sıradışı çizmeleri dünya gündemine oturdu!

Dünyaca ünlü latin kökenli Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez güzelliğinin yanısıra giydiği sıradışı kıyafetleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Lopez, bir programa katılmak için MTV TV kanalına giderken giydiği sıradışı çizmeleriyle dikkat çekti.

Jennifer Lopez'in sıradışı çizmeleri dünya gündemine oturdu!

Güzelliği ve fiziğiyle olduğu kadar giyim tarzıyla da daima adından söz ettiren dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, son olarak giydiği blue jean pantolon görünümlü çizmesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. Jennifer Lopez, bir programa katılmak üzere MTV televizyon kanalına giderken New York’ta objektiflere takıldı. Moda tasarımcılığı da yapan ve farklı giyim tarzıyla adından söz ettiren 49 yaşındaki ABD’li şarkıcı, çizmeleriyle dikkat çekti

110
Jennifer Lopez'in sıradışı çizmeleri dünya gündemine oturdu!

Beyaz bir boyfriend gömlek giyen Lopez’in çizmeleri blue jean’den ilham alarak tasarlanmıştı. Ünlü şarkıcının topuklu diz üstü çizmeleri belinde kemeri de olan bir blue jean pantolon görünümündeydi. Versace Resort 2019 koleksiyonundan çizmeleri ve gömleğinden oluşan kombinini güneş gözlüğüyle tamamlayan Lopez, basın mensuplarına poz vermeyi ihmal etmedi.

210
Jennifer Lopez'in sıradışı çizmeleri dünya gündemine oturdu!

İşte Lopez'in ilginç çizmeleriyle çekilen fotoğrafları...

310
Jennifer Lopez'in sıradışı çizmeleri dünya gündemine oturdu!

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro