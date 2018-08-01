Jennifer Lopez'in sıradışı çizmeleri dünya gündemine oturdu!

Güzelliği ve fiziğiyle olduğu kadar giyim tarzıyla da daima adından söz ettiren dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, son olarak giydiği blue jean pantolon görünümlü çizmesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. Jennifer Lopez, bir programa katılmak üzere MTV televizyon kanalına giderken New York’ta objektiflere takıldı. Moda tasarımcılığı da yapan ve farklı giyim tarzıyla adından söz ettiren 49 yaşındaki ABD’li şarkıcı, çizmeleriyle dikkat çekti



