Jennifer Lopez’den Türklere yakın takip

Instagram’daki takipçi sayısı 86 milyonu aşan Jennifer Lopez’in iki Türk ismi takibe alması dikkat çekti. ABD’li yıldızın takip ettiği Türk sayısı da beşe ulaşmış oldu.

Jennifer Lopez’den Türklere yakın takip

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, Türk isimleri takip etmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve Instagram'da 86.6 milyon takipçisi bulunan Lopez, geçtiğimiz günlerde iki Türk kullanıcının hesaplarını takibe aldı.

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Jennifer Lopez’den Türklere yakın takip

Instagram'da 1090 kişiyi takip eden 49 yaşındaki ünlü sanatçı, kendisini takip eden Ogan Cihan Öcal ve İzmirhan ismli iki Türk hesabını kısa süre önce takibe aldı.

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Jennifer Lopez’den Türklere yakın takip

TAKİP ETTİĞİ TÜRK SAYISI 5 OLDU: Daha önce de Gürkan Bilgin, Deniz Şevval ve İrem Üçyaşar isimli Türkler'i takip eden ünlü yıldızın, böylece takibe aldığı Türk sayısı da beşe çıktı. Pek çok kişi ülü sanatçının neden takip ettiği bilinmeyen bu beş hayranına özendi.

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Jennifer Lopez’den Türklere yakın takip

Birçok Türk kullanıcı, Lopez'i "Bizi de takip et" diye yorum yağmuruna tuttu.

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