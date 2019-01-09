Jennifer Lopez’den Türklere yakın takip

TAKİP ETTİĞİ TÜRK SAYISI 5 OLDU: Daha önce de Gürkan Bilgin, Deniz Şevval ve İrem Üçyaşar isimli Türkler'i takip eden ünlü yıldızın, böylece takibe aldığı Türk sayısı da beşe çıktı. Pek çok kişi ülü sanatçının neden takip ettiği bilinmeyen bu beş hayranına özendi.