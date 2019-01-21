Jennifer Lopez makyajsız halini paylaştı sosyal medya yıkıldı yıllara meydan okuyor!

Şov dünyasının en meşgul insanlarından biri olan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Lopez'in bu paylaşımı çok sayıda yorum alırken 2 milyonun üzerinde beğeni aldı.

Jennifer Lopez makyajsız halini paylaştı sosyal medya yıkıldı yıllara meydan okuyor!

En son "Hayatım Yalan" filmiyle şarkıları kadar oyunculuğu ile de bizi büyüleyen Jennifer Lopez, doğal güzelliği de görenleri etkiledi. Sosyal medya hesabında bir pazar günü makyajsız halini paylaştı.

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Jennifer Lopez makyajsız halini paylaştı sosyal medya yıkıldı yıllara meydan okuyor!

2,3 MİLYON BEĞENİ ALDI Geçtiğimiz gün "10 Years Challenge" modasına uyarak Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafın ardından yeniden yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. #nofilterFriday #nomakeupday etiketleri ile yaptığı paylaşım sevenlerini o kadar büyüledi ki 2,3 milyon beğeni ve 25,6 bin yorum aldı.

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Jennifer Lopez makyajsız halini paylaştı sosyal medya yıkıldı yıllara meydan okuyor!

İŞTE O PAYLAŞIM: Jennifer Lopez, sıfır makyaj pozu ile sosyal medyayı salladı. 49 yaşındaki yıldızın son paylaşımı 2,3 milyon beğeni ve binlerce yorum aldı.

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Jennifer Lopez makyajsız halini paylaştı sosyal medya yıkıldı yıllara meydan okuyor!

JENNIFER LOPEZ KİMDİR? Şov dünyasının en meşgul insanlarından biri olan Jennifer Lopez kimdir? Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olan Jennifer Lopez aslen nereli burcu ne? Kaç evlilik yaptı? İşte Jlo ile ilgili tüm merak edilenler...

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