Jennifer Lopez makyajsız halini paylaştı sosyal medya yıkıldı yıllara meydan okuyor!

Şov dünyasının en meşgul insanlarından biri olan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Lopez'in bu paylaşımı çok sayıda yorum alırken 2 milyonun üzerinde beğeni aldı.

En son "Hayatım Yalan" filmiyle şarkıları kadar oyunculuğu ile de bizi büyüleyen Jennifer Lopez, doğal güzelliği de görenleri etkiledi. Sosyal medya hesabında bir pazar günü makyajsız halini paylaştı.



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2,3 MİLYON BEĞENİ ALDI Geçtiğimiz gün "10 Years Challenge" modasına uyarak Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafın ardından yeniden yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. #nofilterFriday #nomakeupday etiketleri ile yaptığı paylaşım sevenlerini o kadar büyüledi ki 2,3 milyon beğeni ve 25,6 bin yorum aldı.



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İŞTE O PAYLAŞIM: Jennifer Lopez, sıfır makyaj pozu ile sosyal medyayı salladı. 49 yaşındaki yıldızın son paylaşımı 2,3 milyon beğeni ve binlerce yorum aldı.

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