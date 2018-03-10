Jennifer Lawrence'dan şaşırtan itiraf: Uzun zamandır seks yapmıyorum

‘Kızıl Serçe’ filmiyle hayranlarıyla buluşan ABD'li güzel oyuncu Jennifer Lawrence, performansının yanı sıra özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla da çok konuşulacağa benziyor. The Sun gazetesine röportaj veren oyuncu, ilginç sözleriyle şaşırttı. Lawrence, “Seksten hoşlanmıyorum, nadiren yapıyorum çünkü hijyen hastasıyım. İnsanlarla fazla fiziksel temastan, hatta tokalaşmaktan bile çekinirim” şeklinde konuştu.

Son filmi Red Sparrow yani Kızıl Serçe'de sergilediği performansla çok konuşulan 27 yaşındaki oyuncudan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi. Lawrence, "Cinsellik hakkında sık sık konuştuğum için beni seks düşkünü sanıyorlar ama aslında tam tersi. Mikroplardan korktuğum için insanlarla temas etmekten hiç hoşlanmam. Erkek arkadaşlarımın da sevişmeden önce mutlaka test yaptırmasını isterim" diye konuştu.