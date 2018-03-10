Jennifer Lawrence'dan şaşırtan itiraf: Uzun zamandır seks yapmıyorum

‘Kızıl Serçe’ filmiyle hayranlarıyla buluşan ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence, "Seksten hoşlanmıyorum, nadiren yapıyorum. Enfeksiyon kapmaktan korktuğum için sevgililerimden cinsel hastalık taşımadıklarını gösteren bir test isterim" dedi.

Jennifer Lawrence'dan şaşırtan itiraf: Uzun zamandır seks yapmıyorum

‘Kızıl Serçe’ filmiyle hayranlarıyla buluşan ABD'li güzel oyuncu Jennifer Lawrence, performansının yanı sıra özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla da çok konuşulacağa benziyor. The Sun gazetesine röportaj veren oyuncu, ilginç sözleriyle şaşırttı. Lawrence, “Seksten hoşlanmıyorum, nadiren yapıyorum çünkü hijyen hastasıyım. İnsanlarla fazla fiziksel temastan, hatta tokalaşmaktan bile çekinirim” şeklinde konuştu.

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Jennifer Lawrence'dan şaşırtan itiraf: Uzun zamandır seks yapmıyorum

Son filmi Red Sparrow yani Kızıl Serçe'de sergilediği performansla çok konuşulan 27 yaşındaki oyuncudan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi. Lawrence, "Cinsellik hakkında sık sık konuştuğum için beni seks düşkünü sanıyorlar ama aslında tam tersi. Mikroplardan korktuğum için insanlarla temas etmekten hiç hoşlanmam. Erkek arkadaşlarımın da sevişmeden önce mutlaka test yaptırmasını isterim" diye konuştu.

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Jennifer Lawrence'dan şaşırtan itiraf: Uzun zamandır seks yapmıyorum

İngiltere'nin çok okunan The Sun gazetesine röportaj veren oyuncu, şu anda bir ilişkisi olmadığını da açıkladı. "Bir süredir sevgilim yok. Haliyle seks yapmayalı uzun zaman geçti desem yalan olmaz" diyerek cinsel hayatında pek de heyecanlı günler geçirmediğinin altını çizdi.

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Jennifer Lawrence'dan şaşırtan itiraf: Uzun zamandır seks yapmıyorum

Jennifer Lawrence, hastalanmaktan korktuğu için insanların elini sıkmak bile istemediğini de söyledi.

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