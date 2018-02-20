Jennifer Lawrence politikaya giriyor

Oscar ödüllü ABD'li aktris Jennifer Lawrence, politikaya zaman ayırmak istediği için sinemaya birkaç yıl ara vereceğini açıkladı.

Jennifer Lawrence politikaya giriyor

Oscar ödüllü ABD'li aktris Jennifer Lawrence, politikaya zaman ayırmak istediği için sinemaya birkaç yıl ara vereceğini açıkladı. “Umut Işığım” isimli filmindeki rolüyle 2013 yılında Oscar ödülü kazanan Jennifer Lawrence, Entartainment Weekly isimli internet sitesine verdiği röportajda, 2018 ve 2019 yılında herhangi bir filmde rol almak istemediğini duyurdu.

17
Jennifer Lawrence politikaya giriyor

27 yaşındaki oyuncu, kararına gerekçe olarak, politika ve aktivizme daha fazla zaman ayırmak istemesini gösterdi. Yolsuzlukla mücadele için çalışan ve kar amacı gütmeyen “Represent.Us” isimli kuruluşun temsilcisi olduğunu belirten Lawrence,” Gelecek yıl sinemaya ara vereceğim ve gençlerin yerel düzeyde siyasete katılması için çalışacağım. Bunun için illa partizan olmak gerekli değil. Sadece yolsuzlukla mücadele edecek ve onun önlenmesine katkı sağlayacak yasaların çıkarılması için harekete geçeceğim” ifadelerini kullanarak, ABD demokrasinin düzelmesi için elinden geleni yapacağını kaydetti.

27
Jennifer Lawrence politikaya giriyor

Diğer taraftan Lawrence’ın sözcüsü, şu anda hazırlık aşamasında bulunan sinema projelerinden birisi hazır olduğunda ünlü yıldızın işine geri dönebileceğini söyledi fakat tarih vermedi. IMDB’ye göre, Lawrence’ın içinde yer alacağı açıklanan ve şu anda geliştirilmekte olan, Adam McKay filmi “Bad Blood”, Luca Guadagnino filmi “Burial Rites”, biyografik film “Marita”, Zelda Fitzgerald’ın hayat hikayesinden uyarlanan “Zelda” ve 3 film projesi daha var.

37
Jennifer Lawrence politikaya giriyor

Geçen yıl Mother! ile sinemaseverlerin karşısında çıkan Lawrence, gelecek ay Red Sparrow isimli ajan filminde, sonbaharda ise Dark Phoenix adlı filmde beyaz perdede izleyici ile buluşacak.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat