Jennifer Lawrence politikaya giriyor

27 yaşındaki oyuncu, kararına gerekçe olarak, politika ve aktivizme daha fazla zaman ayırmak istemesini gösterdi. Yolsuzlukla mücadele için çalışan ve kar amacı gütmeyen “Represent.Us” isimli kuruluşun temsilcisi olduğunu belirten Lawrence,” Gelecek yıl sinemaya ara vereceğim ve gençlerin yerel düzeyde siyasete katılması için çalışacağım. Bunun için illa partizan olmak gerekli değil. Sadece yolsuzlukla mücadele edecek ve onun önlenmesine katkı sağlayacak yasaların çıkarılması için harekete geçeceğim” ifadelerini kullanarak, ABD demokrasinin düzelmesi için elinden geleni yapacağını kaydetti.