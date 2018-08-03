Jennifer Aniston hakkında yapılan yorumlara isyan etti!

Kısa bir süre önce eşi Justin Theroux ile ayrılan Hollywood'un ünlü aktris'i Jennifer Aniston InStyle dergisine özel hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aniston, “Kadınlar üzerinde anne olmaları için bir baskı var ve eğer bir bebek doğuramazlarsa, ‘defolu’ muamelesi görüyorlar” dedi.

Jennifer Aniston hakkında yapılan yorumlara isyan etti!

2000'li yılların başında Brad Pitt ile yaşadığı aşkla hafızalardan silinmeyen Hollywood'un en ünlü yıldızlarından Jennifer Aniston, eşi Justin Theroux ile ayrılığından çocuk sahibi olmamasına kadar birçok konuda özel açıklamalarda bulundu.. Jennifer Aniston, “Kadınlar üzerinde anne olmaları için bir baskı var ve eğer bir bebek doğuramazlarsa, ‘defolu’ muamelesi görüyorlar” dedi. İşte 49 yaşındaki yıldızın InStyle dergisine yaptığı açıklamalardan satırbaşları:

16
Jennifer Aniston hakkında yapılan yorumlara isyan etti!

Justirn Theroux ile yollarını ayırmasının kendisini üzmediğini söyleyen ünlü oyuncu, anne olmamasında sağlık sorunlarının rol oynadığını belirtti. Aile kurmayan kadınlara 'defolu / hasarlı ürün' gibi bakılmaması gerektiğini söyleyen Aniston, şöyle devam etti: "Jen, erkekleri elinde tutamıyor', 'Jen, bencil olduğu ve kariyerine odaklandığı için çocuk yapmıyor' gibi yanlış görüşler, artık kalbimi kırmıyor.

26
Jennifer Aniston hakkında yapılan yorumlara isyan etti!

Bunlar acımasız varsayımlar. Kimse kapalı kapılar ardında ne olduğunu bilemez." Aniston, anne olmamasıyla ilgili ise "Belki bu dünyaya üremek için gelmemişimdir. Belki yapmam gereken başka şeyler vardır" diye konuştu.

36
Jennifer Aniston hakkında yapılan yorumlara isyan etti!

Brad Pitt ile beş yıl evli kalan, Vince Vaughn ve John Mayer ile de ilişkiler yaşayan Aniston, Hollywood'daki cinsiyetçi bakış açısını da eleştirdi:

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro