Jennifer Aniston hakkında yapılan yorumlara isyan etti!

Kısa bir süre önce eşi Justin Theroux ile ayrılan Hollywood'un ünlü aktris'i Jennifer Aniston InStyle dergisine özel hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aniston, “Kadınlar üzerinde anne olmaları için bir baskı var ve eğer bir bebek doğuramazlarsa, ‘defolu’ muamelesi görüyorlar” dedi.

2000'li yılların başında Brad Pitt ile yaşadığı aşkla hafızalardan silinmeyen Hollywood'un en ünlü yıldızlarından Jennifer Aniston, eşi Justin Theroux ile ayrılığından çocuk sahibi olmamasına kadar birçok konuda özel açıklamalarda bulundu.. Jennifer Aniston, “Kadınlar üzerinde anne olmaları için bir baskı var ve eğer bir bebek doğuramazlarsa, ‘defolu’ muamelesi görüyorlar” dedi. İşte 49 yaşındaki yıldızın InStyle dergisine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Twitter

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Justirn Theroux ile yollarını ayırmasının kendisini üzmediğini söyleyen ünlü oyuncu, anne olmamasında sağlık sorunlarının rol oynadığını belirtti. Aile kurmayan kadınlara 'defolu / hasarlı ürün' gibi bakılmaması gerektiğini söyleyen Aniston, şöyle devam etti: "Jen, erkekleri elinde tutamıyor', 'Jen, bencil olduğu ve kariyerine odaklandığı için çocuk yapmıyor' gibi yanlış görüşler, artık kalbimi kırmıyor. Twitter

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Bunlar acımasız varsayımlar. Kimse kapalı kapılar ardında ne olduğunu bilemez." Aniston, anne olmamasıyla ilgili ise "Belki bu dünyaya üremek için gelmemişimdir. Belki yapmam gereken başka şeyler vardır" diye konuştu. Twitter

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