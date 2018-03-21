Jelena yengeye bomba teklif Tosic'e takıldı!

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa gündemden düşmüyor. Tosic’in eşi Jelena Karleusa’ya Türkiye’de bir televizyon kanalından teklif geldi. Sırp basınına göre Türkiye’den bir televizyon kanalı Karleusa’ya iş teklif etti. Buna göre Tosic’in eşine, reality show tarzında kendisi ve aile hayatı konusunda bir program yapması karşılığında epey yüksek bir teklif yapıldı.
Programda müzik, annelik, evlilik v.s gibi konular olacaktı. Ancak Beşiktaşlı futbolcu eşinin böyle bir program yapmasını istemedi. Türkiye’de sadece futboldaki başarısı ve Beşiktaş’taki performansıyla gündeme gelmeyi isteyen futbolcunun bu tavrının üzerine Jelena Karleusa da gelen teklifi teşekkür ederek geri çevirdi.
Öte yandan Jelena Karleusa sosyal medyadan ses getiren paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.
İşte o paylaşımlardan bazıları...
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