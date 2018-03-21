Jelena yengeye bomba teklif Tosic'e takıldı!

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa gündemden düşmüyor. Tosic’in eşi Jelena Karleusa’ya Türkiye’de bir televizyon kanalından teklif geldi. Sırp basınına göre Türkiye’den bir televizyon kanalı Karleusa’ya iş teklif etti. Buna göre Tosic’in eşine, reality show tarzında kendisi ve aile hayatı konusunda bir program yapması karşılığında epey yüksek bir teklif yapıldı.