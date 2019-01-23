Jelena Karleusa'nın ihanet fotoğrafları sızmıştı! Tosic'ten flaş karar

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, kendisini Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldatan eşi Jelena Karleusa’dan boşanma kararı aldı. Sırp medyasına göre Tosic, 6 ay içinde boşanacak.

Jelena Karleusa'nın ihanet fotoğrafları sızmıştı! Tosic'ten flaş karar

Hırvat ve Sırp basınındaki haberlere göre; Beşiktaşlı Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic, bir dönem siyah-beyazlı takımda forma giyen Dusko Tosic'le flört etmeye başlamıştı. Bu flörtü öğrenen Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, ortalığı ayağa kaldırmıştı. Ancak bir süre sonra Tosic, Jelena'nın telefonunda Ognjen Vranjes ile mesajlarını yakalamıştı. Vranjes'i arayıp tehdit eden Tosic, aynı sertlikle karşılık görmüştü. Hatta Jelena Karleusa ve Ognjen Vranjes'in FaceTime görüşmesi internete sızdırılmıştı.

124
Jelena Karleusa'nın ihanet fotoğrafları sızmıştı! Tosic'ten flaş karar

BOŞANMA KARARI ALDI: Sırp ve Hırvat basınında haftalarca işlenen ihanet haberlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, kendisini Belçika temsilcisi Anderlecht'te forma giyen Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldatan eşi Jelena Karleusa’dan boşanma kararı aldı. Sırp medyasına göre Tosic, 6 ay içinde boşanacak.

224
Jelena Karleusa'nın ihanet fotoğrafları sızmıştı! Tosic'ten flaş karar

BOŞANIR BOŞANMAZ EVLENECEKLER: Sırp basını, 2 çocuğu olan Tosic ve Jelena'nın boşanmak üzere olduğunu ve dava sonuçlanır sonuçlanmaz güzel şarkıcının Vranjes ile evleneceğini iddia etmişti.

324
Jelena Karleusa'nın ihanet fotoğrafları sızmıştı! Tosic'ten flaş karar

ÇIPLAK GÖRÜŞME SIZDIRILDIMIŞTI: Jelena Karleusa ve Ognjen Vranjes'in FaceTime görüşmesi internete sızdırıldı. Sırbistan medyasını sallayan görüntülerle Jelana ve Vranjes'in aşk yaşadığı iddia edilirken, Jelana internete sızan mahrem görüntülerin montaj olduğunu, görüntülerdeki kişinin ise kendisi olmadığını ileri sürmüştü.

424
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro