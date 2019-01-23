Jelena Karleusa'nın ihanet fotoğrafları sızmıştı! Tosic'ten flaş karar

Hırvat ve Sırp basınındaki haberlere göre; Beşiktaşlı Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic, bir dönem siyah-beyazlı takımda forma giyen Dusko Tosic'le flört etmeye başlamıştı. Bu flörtü öğrenen Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, ortalığı ayağa kaldırmıştı. Ancak bir süre sonra Tosic, Jelena'nın telefonunda Ognjen Vranjes ile mesajlarını yakalamıştı. Vranjes'i arayıp tehdit eden Tosic, aynı sertlikle karşılık görmüştü. Hatta Jelena Karleusa ve Ognjen Vranjes'in FaceTime görüşmesi internete sızdırılmıştı.

Twitter

Facebook 1 24