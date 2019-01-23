Jelena Karleusa'nın ihanet fotoğrafları sızmıştı! Tosic'ten flaş karar

Hırvat ve Sırp basınındaki haberlere göre; Beşiktaşlı Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic, bir dönem siyah-beyazlı takımda forma giyen Dusko Tosic'le flört etmeye başlamıştı. Bu flörtü öğrenen Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, ortalığı ayağa kaldırmıştı. Ancak bir süre sonra Tosic, Jelena'nın telefonunda Ognjen Vranjes ile mesajlarını yakalamıştı. Vranjes'i arayıp tehdit eden Tosic, aynı sertlikle karşılık görmüştü. Hatta Jelena Karleusa ve Ognjen Vranjes'in FaceTime görüşmesi internete sızdırılmıştı.
BOŞANMA KARARI ALDI: Sırp ve Hırvat basınında haftalarca işlenen ihanet haberlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, kendisini Belçika temsilcisi Anderlecht'te forma giyen Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldatan eşi Jelena Karleusa’dan boşanma kararı aldı. Sırp medyasına göre Tosic, 6 ay içinde boşanacak.
ÇIPLAK GÖRÜŞME SIZDIRILDIMIŞTI: Jelena Karleusa ve Ognjen Vranjes'in FaceTime görüşmesi internete sızdırıldı. Sırbistan medyasını sallayan görüntülerle Jelana ve Vranjes'in aşk yaşadığı iddia edilirken, Jelana internete sızan mahrem görüntülerin montaj olduğunu, görüntülerdeki kişinin ise kendisi olmadığını ileri sürmüştü.
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