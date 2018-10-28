Jason Statham'ın cesur pozlarıyla tanınan eşinden olay sözler!

Aksiyon filmlerinin vazgeçilmezi olan dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ın eşi Rosie Huntington-Whiteley, 2006-2010 yılları arasında Victoria’s Secret’ın podyumlarında yürümüştü. Rosie, Victoria's Secret ile neden çalışmayı bıraktığını ilk kez açıkladı.
KİRALANAN OLMAK İSTEMEDİM! Rosie Huntington-Whiteley, “Kendi ismimi taşıyan bir marka yaratma şansı yakalamıştım. Direksiyonun başına geçmek istedim. Kiralanan olmak istemedim. Bana ait bir şeyler olsun diye hayal ettim.”
Geçen yıl oğlu Jack Oscar'ı kucağına alan Rosie Huntington-Whiteley, ilginç makyaj stiliyle dikkat çekiyor. Rosie Huntington-Whiteley, Victoria’s Secret ile çalışmayı bıraktıktan sonra Rose İnc. adında yeni kozmetik markasını kurdu.
31 yaşındaki modelin ayrıca dünyaca ünlü Marks & Spencer bünyesinde satılan Rosie for Autograph isimli bir koleksiyonu bulunuyor.
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