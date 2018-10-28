Jason Statham'ın cesur pozlarıyla tanınan eşinden olay sözler!

Aksiyon filmlerinin vazgeçilmezi olan dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ın eşi Rosie Huntington-Whiteley, 2006-2010 yılları arasında Victoria’s Secret’ın podyumlarında yürümüştü. Rosie, Victoria's Secret ile neden çalışmayı bıraktığını ilk kez açıkladı.

KİRALANAN OLMAK İSTEMEDİM! Rosie Huntington-Whiteley, “Kendi ismimi taşıyan bir marka yaratma şansı yakalamıştım. Direksiyonun başına geçmek istedim. Kiralanan olmak istemedim. Bana ait bir şeyler olsun diye hayal ettim.”