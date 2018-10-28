Jason Statham'ın cesur pozlarıyla tanınan eşinden olay sözler! "Kiralanan olmak istemedim"

Dünyaca ünlü aktör Jason Statham'ın 2010 yılında evlendiği eşi Rosie Huntington-Whiteley'den Victoria's Secret mankenlerine söylediği olay sözler sonrasında dünya gündemine oturdu. Rosie Huntington-Whiteley, Victoria’s Secret modellerini kızdıracak bir itirafta bulundu.

Jason Statham'ın cesur pozlarıyla tanınan eşinden olay sözler!

Aksiyon filmlerinin vazgeçilmezi olan dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ın eşi Rosie Huntington-Whiteley, 2006-2010 yılları arasında Victoria’s Secret’ın podyumlarında yürümüştü. Rosie, Victoria's Secret ile neden çalışmayı bıraktığını ilk kez açıkladı.

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Jason Statham'ın cesur pozlarıyla tanınan eşinden olay sözler!

KİRALANAN OLMAK İSTEMEDİM! Rosie Huntington-Whiteley, “Kendi ismimi taşıyan bir marka yaratma şansı yakalamıştım. Direksiyonun başına geçmek istedim. Kiralanan olmak istemedim. Bana ait bir şeyler olsun diye hayal ettim.”

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Jason Statham'ın cesur pozlarıyla tanınan eşinden olay sözler!

Geçen yıl oğlu Jack Oscar'ı kucağına alan Rosie Huntington-Whiteley, ilginç makyaj stiliyle dikkat çekiyor. Rosie Huntington-Whiteley, Victoria’s Secret ile çalışmayı bıraktıktan sonra Rose İnc. adında yeni kozmetik markasını kurdu.

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Jason Statham'ın cesur pozlarıyla tanınan eşinden olay sözler!

31 yaşındaki modelin ayrıca dünyaca ünlü Marks & Spencer bünyesinde satılan Rosie for Autograph isimli bir koleksiyonu bulunuyor.

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