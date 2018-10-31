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Jardim'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Jardim'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Cocu'nun ayrılmasından sonra adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Leonardo Jardim’in menajeri Joel Martins’ten kritik bir açıklama geldi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 08:44 - Güncelleme: 31-10-2018 08:44

Ligde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de Ankaragücü mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu ve teknik direktör Cocu ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de gözler yönetime çevrildi. 

Cocu ile yolların ayrılmasından sonra yabancı birçok teknik adamla dirsek teması halinde olan Fenerbahçe’ye Jardim’den mesaj geldi.

CAMİAYI HEYECANLANDIRAN İSİM
Özellikle 2016-17 sezonunda Monaco’yu şampiyon yaptığı gibi Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, Fransa Kupası’nda ise finale kadar giden Leonardo Jardim’in şu anda boşta olması sarı lacivertli camiayı bir hayli heyecanlandırırken, Başkan Ali Koç’un Portekizli teknik adam için nabız yoklaması taraftarları da memnun etti.

KATAR'DAN GELEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Katar’dan 9 milyon euro’ teklif almasına rağmen kendisine gelen astronomik ücreti reddeden Jardim’in hedefinde Benfica veya Milan’ın olduğu belirtilirken ünlü çalıştırıcının temsilcisi Joel Martins’ten kısa ve net bir açıklama geldi.

RESMİ BİR TEKLİF YOK
Fenerbahçe’nin Jardim ile ilgilendiğini vurgulayan Martins ‘Şu ana kadar bize ulaşmış resmi bir teklif yok ama bazı aracılar tarafından arayıp yoklanıyoruz, bize karşı ilgileri var’ dedi.

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