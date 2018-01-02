Japonya'nın geleneksel keki yine can aldı

Japonya'da geleneksel yeni yıl kutlamaları kapsamında 'mochi' yiyen iki kişi boğularak öldü. Japonya'da geleneksel yeni yıl kutlamaları kapsamında yapılan 'mochi' olarak bilinen pirinç kekleri her yıl birkaç kişinin yaşamına mal oluyor. Yetkililer, zararsız görünen ancak ölüme yol açabilen bu yumuşak pirinçten yapılmış çörekler konusunda halkı uyarıyor. Pirinç öncelikle buharda pişiriliyor, sonra eziliyor ve püre haline getiriliyor. Ortaya çıkan yapışkan pirinç kıvamı daha sonra 'mochi' şekline getiriliyor ve fırında pişiriliyor veya kaynatılıyor. Twitter

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Aileler her yeni yıl kutlamaları kapsamında hazırladıkları sebze suyunun içinde 'mochi'yi ısıtarak servis ediyor. Yapışkan yapısı ve boyutu göz önüne alındığında, düzgün çiğnenmeden yutulursa boğazda sıkışarak boğulmaya neden olan pirinç kekleri; özellikle çiğneme güçlekleri nedeniyle çocuklar ve yaşlılar için tehlike oluşturuyor.Yetkililer her yıl, özellikle de çocuk ve yaşlılara, yalnızca küçük parçalara kesilmiş mochi yemelerini öneren uyarılarda bulunuyor. Ancak uyarılara rağmen konuyla bağlantılı ölümler devam ediyor. Twitter

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Japon medyasına göre 'mochi' yediği için hastaneye kaldırılanların yüzde 90'ı 65 yaş ve üzerinde. 2014'ten 2015'e girerken 'mochi'den dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı dokuz olarak belirlenmişti. Japon medyasında yer alan haberlere göre 'mochi'den 2016'da bir kişi, 2017'de ise iki kişi öldü. Twitter

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