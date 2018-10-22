Japonya'dan Facebook'a güvenlik uyarısı!

Japonya'da Kişisel Bilgi Koruma Komisyonu, 87 milyon kullanıcının bilgilerinin rızalarının dışında kullanılmasına yol açan güvenlik açığındaki sorumluluğu nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Facebook'a uyarıda bulundu

Japonya'dan Facebook'a güvenlik uyarısı!

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, hükümete bağlı Kişisel Bilgi Koruma Komisyonu, Facebook'a, bu yılın başında veri analiz firması Cambridge Analytica'nın 87 milyon kullanıcının bilgilerini rızaları dışında kullanmasına yol açan güvenlik açığındaki sorumluluğu nedeniyle uyarıda bulundu.

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Japonya'dan Facebook'a güvenlik uyarısı!

Komisyon, sızıntıyla ilgili İngiliz yetkililerle iş birliği içinde yürüttüğü soruşturma sonunda, Facebook'un kişisel veri güvenliği yönetiminin ve kullanıcılarına bu konuda yaptığı bilgilendirmelerin yetersiz olduğuna hükmetti.

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Japonya'dan Facebook'a güvenlik uyarısı!

Komisyon, 100 bine yakın Japon kullanıcının veri sızıntısından mağdur olmuş olabileceğini belirtti. Komisyon, Facebook'a gönderdiği talimatta, benzer problemlerin yaşanmaması için gerekli önlemleri almasını, kullanıcıların veri güvenliği hakkında gereğince bilgilendirilmesini ve sızıntıya konu açabilecek işlevsiz kişisel verilerin silinerek ortadan kaldırılmasını talep etti.

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Japonya'dan Facebook'a güvenlik uyarısı!

Komisyon ayrıca eylül ayında 29 milyon kullanıcının verilerinin çalınmasına sebep olan güvenlik açığıyla ilgili olarak da şirketten açıklama talep etti.

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