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Japonya'dan büyük ayıp artık Türkiye'den işçi kabul etmeyecek

Japonya'dan büyük ayıp artık Türkiye'den işçi kabul etmeyecek

JAPONYA hükümeti nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, Türkiye'yi işçi alınmayacak ülkeler listesine ekledi. Türkiye'nin tepkisi gecikmedi.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 14:15 - Güncelleme: 31-01-2019 14:15

JAPONYA Türkiye'yi işçi alınmayacak ülkeler listesine ekledi. Konu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuştu.

Aksoy, Japonya'da yabancı kişilerin oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer almasına ilişkin soruya cevap verdi.

Sözcü Aksoy, "Japonya'da, nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

Bu durumun iki ülke arasındaki köklü ve dostane ilişkiler ile stratejik ortaklık anlayışı ruhunu yansıtmadığını vurgulayan Aksoy, kararın en kısa sürede gözden geçirilerek, düzeltileceğine inandıklarını belirtti.

Aksoy, "Bu konuda Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağrılarak, duyduğumuz rahatsızlık kendisine iletilmiştir." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ali 31 Ocak 2019 15:06 eywallah etmeye gerek yok sende japon turist vizelerini 150 dolar yaparsın olur biter.

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