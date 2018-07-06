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Japonya'da tarikat lideri idam edildi

Japonya'da tarikat lideri idam edildi

JAPONYA'da, 1995 yılında Tokyo metrosunda sarin gazı saldırısı düzenleyen Aum Şinrikyo tarikatının lideri Şoko Asahara idam edildi. Tarikatın altı üyesi daha ölüm cezalarının infazını bekliyor.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 09:03 - Güncelleme: 06-07-2018 09:03

Japonya'da Aum Şinrikyo tarikatının lideri Şoko Asahara idam edildi.

Japon medyası, Asahara ile birlikte tarikatın altı üyesinin daha ölüm cezasının infaz edildiğini bildirdi.

6 KİŞİ DAHA SIRADA
13 kişinin ölümüne ve bin kişinin yaralanmasına neden olan sarin gazı saldırısı, ülke tarihindeki en büyük terör olayı oldu. Tarikatın altı üyesi daha, ölüm cezalarının infazını bekliyor.

Cezaların infazı, tüm hükümlülerin son temyiz başvurularını yapmalarına kadar ertelenmişti. Bu başvurular Ocak ayında gerçekleşti.

Tarikat üyeleri, Tokyo metrosu saldırısından sonra da farklı saldırı girişimlerinde bulunmuş ancak başarısız olmuştu.

Saldırı, suç oranlarının düşüklüğü ve toplumun kendi içinde uyumuyla övünen bir ülke olan Japonya'yı şoke etmişti.

Saldırıyla ilgili açılan dava sonunda Asahara'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi idam cezasına çarptırılmıştı. Altı kişi ise müebbet hapis yatıyor.

HALA DÜNYA ÇAPINDA TAKİPÇİLERİ BULUNUYOR
Aum Şinrikyo, 1980'li yıllarda Hindu ve Budist inançlarının sentezi olarak kuruldu, daha sonra "dünya savaşı çıkacağı" inancını geliştirdi.

Grubun kurucusu Şoko Asahara kendisinin hem Buda'dan sonraki "ilk aydınlanmış kişi" hem de İsa olduğunuolduğunu ilan etti.

Aum Şinrikyo 1989'da Japonya'da dini bir örgütlenme olarak yasal statü elde etti ve sonrasında dünya çapında destekçi kazanmaya başladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ŞAKİRT 06 Temmuz 2018 09:57 DARISI BİZİM ÜLKEMİZDEKİ PARA VE KAN EMİCİLERİNE OLUR İNŞALLAH

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