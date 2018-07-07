Japonya'da sel felaketi! 15 ölü en az 45 kayıp

Japonya’da meydana gelen sel faciasında 1,6 milyondan fazla insan evlerinden tahliye edilirken 15 kişinin hayatını kaybettiği en az 45 kişinin kaybolduğu açıklandı. Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya’nın Honshu adasının batısındaki dört eyalette özel uyarılar yapılarak “tarihi” yağmurlarla yükselen nehirler ve güçlü rüzgarlara karşı dikkatli olun çağrısı yapıldı. Şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin birçok kentinde trafikte aksamalar yaşandığı aktarıldı.

Yetkililer, yaklaşık 48 bin polisin, itfaiyecilerin ve özel savunma kuvvetlerinin görevlendirildiğini açıkladı. Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi bu sabah 1.1 milyondan fazla insana sel ve toprak kaymaları nedeniyle evlerini tahliye etmeleri emrini verdi.