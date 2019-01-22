Japonya'da metro yoğunluğuna yemekli çözüm

JAPONYA'da kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan metro hatları için yetkililer farklı bir çözüm buldular. Yetkililer yoğun saatlerden önce metroyu kullanan yolculara ücretsiz yemek verecek. Ayrıca şirketlerde çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

Japonya'da metro yoğunluğuna yemekli çözüm

JAPONYA'da Tokyo metrosu yetkilileri, çok yoğun bir hatta sabah sıkışıklığını önlemek için yoğun saatlerden önce trene binen yolculara ücretsiz yemek ısmarlama önerisi getirdi. Japon basınında çıkan haberlere göre, Tokyo Metro şirketi, Tozai hattını kullanan yolcuların sabahları çok yoğun saatlerden önce trene binmeleri halinde her bir yolcuya ücretsiz yemek verecek.

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Japonya'da metro yoğunluğuna yemekli çözüm

ŞİRKETLERDE DESTEK VERDİ....Tokyo metrosu, gelecek iki haftada 2 bin 500 yolcu hedefine ulaşılırsa bu kişilere bir kase erişte, 3 binin üzerinde yolcuya ulaşılırsa her birine hem erişte hem de "tempura" verecek. Kampanyaya yaklaşık bin işletmenin destek verdi. Bu şirketlerin çalışanlarının çalışma saatlerinde değişikliğe gideceği belirtildi.

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Japonya'da metro yoğunluğuna yemekli çözüm

Bu kapsamda şirketler çalışanlarının işe daha erken saatlerde gelmesine ve erken çıkmasına müsade edecek; bazıları ise çalışanlarının evden çalışmasına izin verecek. Tokyo metro sözcüsü Takeshi Yamashita, "Bu bizim en yoğun hattımız. Her zaman sıkışıklığı azaltmaya çalışıyoruz. Yeni uygulamanın insanları trenlere erken binmeye teşvik edeceğini umuyoruz" dedi.

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Japonya'da metro yoğunluğuna yemekli çözüm

KAPASİTESİNİN ÜSTÜNDE...Tozai hattını, hafta içi 07.50-08.50 saatlerinde 76 binden fazla yolcunun kullandığı ve bu hattaki trenlerin kapasitesinin iki katı yolcu taşıdığı ifade ediliyor. Tokyo metrosu, her gün yaklaşık 7,2 milyon yolcuyu taşıyor.

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