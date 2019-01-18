Japonya'da ilginç olay! Otelde çalışan robot personeller işten çıkarıldı

Japonya'daki bir otelde çalışan robot personeller, yetersiz görüldükleri için kovuldu. Robotların, artık insanların yaptığı bütün işleri yapabilecekleri ve bazı insanları işinden edecekleri haberlerini okumuşsunuzdur. Ancak Japonya'dan gelen yeni bir haber, robotların ne derece yetersiz olduklarını gösteriyor.

Yaklaşık 3 sene önce Japonya'da açılan, dünyanın ilk robot oteli Henn-na, 243 robot personelinin yarısını işten çıkardı. İnsanlara göre daha fazla tasarruf sağlayan bu robotlar, çözdükleri sorunlardan çok daha fazla sorun yaratmaya başladılar. Bu sorunlar öylesine büyüdü ki, otel yönetimi artık insan zekasına ihtiyaç duymaya başladı.

ROBOT PERSONELLER ZAYIF KALDI: İşten çıkarılan personellerden biri de, Amazon'un Alexa'sının somutlaştırılmış versiyonları gibi yapay bir istihbarat asistanı olarak işlev gören Churi adında bebek şeklinde bir robottu. Churi'nin, otel misafirlerinin sorularını yanıtlarken son derece zayıf olduğu ortaya çıktı. Otel resepsiyonunda çalışan dinozor şeklindeki robotlar ise, kayıt işlemlerinde bir hayli yetersiz kaldı. Gelen müşterilere bilgi vermek amacıyla geliştirilen robotlar da, yine işlerini yapamayarak yerini insanlara bıraktı.