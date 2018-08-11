Japonya'da düşen helikopterle ilgili yeni gelişme

Japonya hükümeti, 9 mürettebatıyla dün düşen helikopterin dağa çarparak düştüğünü ve helikopterden kurtulan olmadığını açıkladı. Yetkililer, helikopterin Hava Trafik Kontrol Kulesi’ndeki Trafik Kontrolörü ile irtibatının kesildiğini, afet önleme helikopterinin 1997 yapımı Bell 412EP tipi helikopter olduğunu açıkladı.

BU SABAH 7 CESEDE ULAŞILDI

Helikopterin Gunma ve Nagano sınırı yakınlarında düştüğü belirtilirken arama kurtarma çalışmalarına 160 polis ve Öz Savunma Kuvvetlerinin katıldığı belirtildi. Dün düşen helikopterde 2 kişinin öldüğü belirtilirken bu sabah 7 cesede daha ulaşılmasıyla sayının 9’a yükseldiği aktarıldı. Olayın nedeni ise araştırılıyor.