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Japonya o tarikatın tüm üyelerini idam etti!

Japonya o tarikatın tüm üyelerini idam etti!

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'da 1995'te bir metroda düzenlenen ve 13 kişinin öldüğü sarin gazı saldırısını organize eden Aum Şinrikyo (Yüce Gerçek) tarikatının 6 üyesi asılarak idam edildi.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 09:01 - Güncelleme: 26-07-2018 09:01

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1995 yılında bir metroda düzenlenen ve 13 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen Aum Şinrikyo tarikatının 6 üyesi idam edildi. 

NHK televizyonu idam edilen tarikat üyelerinin adlarının  Yasuo Hayaşi, Kazuaki Okazaki, Masato Yokoyama, Satoru Haşimoto, Toru Toyoda and Keniçi Hirose olduğunu duyurdu.

Japonya Adalet Bakanı Yōko Kamikawa da 6 kişinin idam edildiği haberini doğruladı.

Kamikawa "6 kişi bugün idam edildi.  Birçok kişinin yaşamı (saldırıda) sonlandı, birçok kişi sakatlandı. Yaralananların ve yakınları ölenlerin yaşadığı korku ve acı hayal edilemez" dedi.

LİDERİ VE 6 ÜYESİ DAHA İDAM EDİLMİŞTİ
Aum Şinrikyo tarikatının toplam 13 üyesine idam cezası verilmişti.  Tarikatın lideri Şoko Asahara ve 6 tarikat üyesi temmuz başında idam edilmişti.

1995'te Tokyo'daki sarin gazı sadlrısında 13 yolcu ölmüş yaklaşık 1000 kişi yaralanmıştı. 

Tarikat ayrıca 1994'te 8 kişinin öldüğü bir başka sarin gazı saldırısı ile bir dizi cinayetten de sorumlu tutuluyordu.

BİRÇOK ÜLKEDE TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNDELER
1980'li yıllarda Hindu ve Budist inançlarının sentezi olarak kurulan Aum Şinrikyo, daha sonra 'dünya savaşı çıkacağı' inancını geliştirmişti.

Tarikata göre dünya küresel bir savaş sonucu sona ermek üzereydi ve sadece tarikat üyeleri sağ kurtulacaktı. 

Tarikat üyeleri kendileri tarafından öldürülmeyen kişilerin 'cehenneme' gideceğine inanıyordu.

Şoko Asahara da kendisinin hem Buda'dan sonraki 'ilk aydınlanmış kişi'  hem de İsa Peygamber olduğunu ilan etmişti.

Aum Şinrikyo zamanla ABD dahil birçok ülkede 'terör örgütü listesine' alınmıştı. Günümüzde tarikatın yaklaşık 2 bin üyesi olduğu sanılıyor.

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