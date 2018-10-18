Japonya Bitcoin destekçisi politikacıyı Bilim ve Teknoloji Bakanı yaptı

İktidardaki Liberal Demokratik Parti (LDP)’nin üyesi olan Takuya Hirai, geçtiğimiz yıl ülkede kripto para birimi borsalarında alım satım yapmayı yasallaştıran kişiler arasında yer almıştı. Özellikle 2017 yılında kripto para borsalarının bu yasa ile ‘hedgefon’lara açılması ile Bitcoin fiyatı bin dolardan 20 bin dolara yükselmişti.

SİBER GÜVENLİK YASASINA BÜYÜK KATKIDA BULUNMUŞTU: Liberal Demokratik Parti’nin Bilgi Teknolojileri Strateji Özel Komitesi’nde aldığı görevi boyunca birçok girişimde bulunan Takuya Hirai, 2015 yılında Japonya’nın siber güvenlik yasasını çıkarması için de büyük katkıda bulunmuştu.

Hirai’nin göreve getirilmesi Japonya’da blok zincirinin benimsenmesine kolaylık sağlayacağı ve ülkede kripto para birimleri endüstrisinin yenileneceği şeklinde yorumlanıyor.

Ayrıca Hirai’nin kripto para birimleri ilk halka arzlarının (ICO) da ülkede yasallaşması için önemli rol oynaması bekleniyor. Hirai’nin danışmanlık yaptığı TAMA Üniversitesi, ICO’ların regüle edilmesi ve tamamen yasallaştırılması için geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmanın yakın dönemde kanunlaşması bekleniyor.