Japonların son çılgınlığı! Siz de yapabilirsiniz

Japon sosyal medyası bu çılgınlıkla sallanıyor amaç ise 16 metrelik bir Alüminyum folyodan en düzgün ve parlak topu yapabilmek...

Alüminyum folyo sadece mutfakta değil pek çok yerde işe yarayan bir malzeme. Bazen sanat malzemesi yapmak için kullanılıyor, bazen de gümüşleri temizlemek için ama Japonların yaptığı çılgınlık eminim kimsenin aklına gelmemiştir. Japon sosyal medyası bu çılgınlıkla sallanıyor amaç ise 16 metrelik bir Alüminyum folyodan en düzgün ve parlak topu yapabilmek... Twitter

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Büyük küçük herkes tüm gün Alüminyum folyoyu şekile sekmek için uğraşıyor. Kullanıcılar video çekiyor en büyük ve parlak top için metrelerlce Alüminyum folyo sıkıştırıyorlar peki nasıl yapılır? Önce bir paket Alüminyum folyo alın ve onu top haline getirin bir çekiçle vura vura sıkıştırın. Ne kadar sıkı olursa o kadar parlak oluyor. Tabi bunu yapmak çok kolay değil işte bir kaç paylaşım.. Twitter

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Alüminyum folyo sadece mutfakta değil pek çok yerde işe yarayan bir malzeme. Bazen sanat malzemesi yapmak için kullanılıyor, bazen de gümüşleri temizlemek için ama Japonların yaptığı çılgınlık eminim kimsenin aklına gelmemiştir. Japon sosyal medyası bu çılgınlıkla sallanıyor amaç ise 16 metrelik bir Alüminyum folyodan en düzgün ve parlak topu yapabilmek... Twitter

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