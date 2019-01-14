Japonların en büyük korkusu ne savaş ne de hastalık işte en büyük kokuları

JAPONYA'DA 3 bin kişi ile yapılan anket halkın en çok korktukları şeyi ortaya çıkardı. Araştırma sonuçlarına göre ankete katılanların yarısı yalnız ölmekten endişe duyduğunu söyledi.

Japonya’daki Asahi Shimbun gazetesinin ülke çapında 3 bin kişiyle yaptığı anket, katılımcıların yarısının öldüklerinde yanlarında kimsenin olmamasından endişelendiğini ortaya çıkardı. Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilen ankette, yalnız ölmekten korkanların oranı 2010 yılından bu yana yüzde 37’lik artış gösterdi. Twitter

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Anket sonuçlarına göre, hali hazırda yalnız yaşayanların yüzde 67'si yalnız ölmek konusundaki endişelerini dile getirirken, katılımcılara yaşlandıklarında kendilerine bakma konusunda aile üyelerine güvenip güvenmedikleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 48'i "evet", yüzde 44'ü ise "hayır" yanıtı verdi.

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Aileye güven konusunda verilen cevaplar, farklı yaş grupları arasındaki kuşak çatışmasını da yansıttı. 60'lı yaşlarındaki katılımcıların yüzde 51’i aile üyelerine güvenemeyeceğini belirtirken, 70 yaş ve üstü katılımcıların yüzde 54'ü aile üyelerine güvenebileceklerini söyledi.

Anket katılımcılarına, yaşlandıklarında yalnız yaşamak zorunda kalmaları halinde, aile üyelerinin dışında kime güvenebilecekleri sorusu da yöneltildi. Twitter

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