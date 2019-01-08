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Japon milyarder çılgın para vaadiyle twitterda rekor kırdı

Japon milyarder çılgın para vaadiyle twitterda rekor kırdı

JAPON milyarder Yusaku Maezawa'nın 10 milyon yen (925 bin dolar) ödül vadettiği Twitter mesajı paylaşım rekoru kırdı.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2019 02:15 - Güncelleme: 08-01-2019 02:15

4 milyondan fazla 'retweet'lenen mesaj, tüm zamanların en çok paylaşılan Twitter mesajı oldu. Daha önceki rekor, ABD'nin Nevada eyaletinden Carter Wilkinson'a aitti. Fast food zinciri Wendy's'den bir yıl boyunca bedava tavuk nugget yiyebilmek için Wikinson'ın 2017'de attığı tweet'i 3.6 milyon kez paylaşılmıştı.

100 kişi 925 bin doları paylaşacak
İnternet üzerinden kıyafet satışı yapan Zozotown'ın kurucusu Maezawa, 5 Ocak'taki Twitter mesajını paylaşacak kişiler arasında çekilişle belirlenecek 100 talihliye toplam 10 milyon Japon Yen'i (yaklaşık 925 bin dolar) vadetti.

Maezawa, Zozotown'ın Noel ve yılbaşı sezonunda 10 milyar Yen'lik ciroya ulaştığını duyurduğu mesajında "Para ödülünü kazanabilmeniz için tek yapmanız gereken beni takip edip, bu mesajı paylaşmak" dedi.

Elon Musk'ın ilk Ay'a seyahat müşterisi
Punk grubu Switch Style'ın davulcusu olan 43 yaşındaki Maezawa'nın kişisel servetinin 3 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Sanat koleksiyonculuğu da yapan Maezawa geçen yıl Jean-Michel Basquiat'ın bir tablosuna 110 milyon dolar ödemişti.

Yusaku Maezawa, Elon Musk'ın Space X şirketinin roketiyle Ay'a gidecek ilk turist olarak Batı'da da ünlenmişti. Maezawa 2023'te bir grup ressam, müzisyen, modacı ve film yönetmeniyle yapmayı planladığı yolculuk için Musk'a kaç para ödediğini açıklamadı. Musk ise bu sorulara "Çok para" diye yanıt verdi.

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