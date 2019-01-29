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Japon devi Toyota'dan şok karar satışları durdurdu

Japon devi Toyota'dan şok karar satışları durdurdu

JAPON devi Toyota beklenmeyen bir karar aldı. Otomobil devi Türkiye’de dizel otomobil satışını durdurmaya karar verdi. Emisyon skandalı sonrası satışları düşen marka artık Türkiye’de sadece hibrit ve benzinli motor satacak.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 09:26 - Güncelleme: 29-01-2019 09:26

Emisyon skandalı sonrası Avrupa'da getirilen önlemler ile satışları düşen Japon devi Toyota geleceğe dönük bir karar aldı.

Otomotiv devi artık dizel üretmeme kararı aldı. 2018 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda araçlarını sergileyen Toyota, 2018 yılı içerisinde Avrupa'da dizel otomobil satışlarına son vereceğini duyurmuştu.

Otomotiv dünyasını sarsan kararla ilgili Toyota Avrupa'dan yapılan açıklamada "Ana stratejimiz hibrit modeller. Geleceğe bakıyoruz ve dizeller için daha az talep görüyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Alınan kararın ardından İtalya başta olmak üzere Avrupa'da dizel üretimini durduran Toyota, Türkiye'de de dizel otomobil satışını sonlandırdı. Japon devi Türkiye'de dizel otomobil satışını bitiren ilk marka oldu.

Öte yandan otomotiv devi yeni otomobili Corolla Sedan'ı piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Adapazarı'nda üretilen Corolla Sedan, daha prestijli tasarımı, en ileri teknoloji ve güvenlik donanımları ve hibrit motor seçeneği ile 14 Şubat'ta satışa sunulacak.


 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Sefil Bozkurt 29 Ocak 2019 09:31 Durum açıklamasını makyajlayarak yapmışlar.

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