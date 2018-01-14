  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Jantın ısındığını farketmeyince alev topuna döndü!

Jantın ısındığını farketmeyince alev topuna döndü!

KONYA'da sürücüsünün lastiğin patladığını fark etmeyip, yoluna devam etmesi üzerine jantın ısınmasıyla çıkan yangında otomobil alev topuna döndü. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-01-2018 11:52 - Güncelleme: 14-01-2018 11:52

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Şeyh Şamii Mahallesi Tacer Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Ç., yönetimindeki 42 CFP 37 plakalı otomobille, evine gittiği sırada iddiaya göre sol ön lastiği patladı. Bunu fark edemeyen Mustafa Ç.'nin yoluna devam etmesi üzerine, bir süre sonra jantın ısınması sonucu alevler yükseldi.

Alevlerin aracın motor bölüne sıçraması üzerine otomobil alev topuna döndü. Sürücü, çevredekiler tarafından araçtan çıkartıldı. Alevler çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Şans eseri yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Jantın ısındığını farketmeyince alev topuna döndü! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat