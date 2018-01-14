Jantın ısındığını farketmeyince alev topuna döndü!

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Şeyh Şamii Mahallesi Tacer Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Ç., yönetimindeki 42 CFP 37 plakalı otomobille, evine gittiği sırada iddiaya göre sol ön lastiği patladı. Bunu fark edemeyen Mustafa Ç.'nin yoluna devam etmesi üzerine, bir süre sonra jantın ısınması sonucu alevler yükseldi.
Alevlerin aracın motor bölüne sıçraması üzerine otomobil alev topuna döndü. Sürücü, çevredekiler tarafından araçtan çıkartıldı. Alevler çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Şans eseri yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.
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