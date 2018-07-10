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Jandarmadan nefes kesen operasyon

Jandarmadan nefes kesen operasyon

Jandarma Hava Grup Komutanlığına ait helikopter Dicle Nehri'nin su debisinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 12 kişiyi kurtarmak için nehre kadar indi.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 20:02 - Güncelleme: 10-07-2018 20:02

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri’nde su debisinin yükselmesi ile mahsur kalan 12 kişi jandarmanın nefes kesen operasyonu ile kurtarıldı.

Eğil ilçesinde sıcaklardan bunalan ve çoğu çocuklardan oluşan 12 kişi serinlemek için Dicle Nehrine girdi. Dicle Nehrinde su debisinin yükselmesiyle mahsur kalan 12 kişi için çevredeki vatandaşların yaptığı tüm çalışmalar sonuç vermeyince jandarmaya haber verildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Hava Grup Komutanlığı tarafından bölgeye helikopter sevk edildi. Nehirde mahsur kalanların bulunduğu bölgeye sevk edilen helikopter ile suda mahsur kalan 12 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Helikopterin vatandaşların mahsur kaldığı suya kadar inmesi çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi. Helikopter pilotu mahsur kalan vatandaşların hayatını riskte atmayacak kadar yakına inip adeta su üstünde durmasının ardından, ekipler mahsur kalan vatandaşları birer birer helikoptere aldı. Mahsur kalanların tamamının alınmasının ardından havalanan helikopter vatandaşları karaya çıkardı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Temmuz 2018 21:18 bir defa daha helal olsun Türk askerine, insanimizi kurtarmis, sag olsunlar.

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