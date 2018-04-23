Jandarmadan E-5'te nefes kesen uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Hakkari-Van bölgesinden temin edilen yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul'dan yurt dışına transfer edileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli M.Ö. ve Ş.D. isimli şahısları fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, M.Ö.’ye ait Esenyurt’ta bulunan benzin istasyonunu paravan olarak kullandıkları, irtibat kurdukları kişilerle burada buluştukları, istasyona araç giriş ve çıkışının fazla olması sebebiyle dikkat çekmeyi önledikleri belirlendi.

Çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların uyuşturucu maddeyi sevk edecekleri aracı tespit eden narkotik ekipleri, E-5 otoyolu üzerinde aracı takibe başladı. Şüpheli araç Büyükçekmece-Silivri istikametinde ilerlerken, aracın yanına gelen bir ticari taksinin bagajına uyuşturucu maddenin transfer edildiğinin görülmesi üzerine ekipler olaya müdahale etti. Bunun üzerine şüpheliler kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri tarafından yol emniyetli bir şekilde trafiğe kapatılarak aracın sıkışması sağlandı. Operasyon esnasında hareket halindeki araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, jandarma tarafından kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucunun transfer edildiği ticari taksi de kısa süre sonra yakalandı. Aracın bagajını açan ekipler, bir çantanın içinden alüminyum folyolara sarılmış vaziyette 15 kilogram ağırlığında 27 paket eroin buldu. Eroinlerin yurt dışına çıkarken x-ray cihazında fark edilmemesi için alüminyum folyoya sarıldığı ortaya çıktı. Operasyonla piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 15 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.