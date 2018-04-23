Jandarmadan E-5'te nefes kesen uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Hakkari-Van bölgesinden temin edilen yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul'dan yurt dışına transfer edileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli M.Ö. ve Ş.D. isimli şahısları fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, M.Ö.’ye ait Esenyurt’ta bulunan benzin istasyonunu paravan olarak kullandıkları, irtibat kurdukları kişilerle burada buluştukları, istasyona araç giriş ve çıkışının fazla olması sebebiyle dikkat çekmeyi önledikleri belirlendi.

Çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların uyuşturucu maddeyi sevk edecekleri aracı tespit eden narkotik ekipleri, E-5 otoyolu üzerinde aracı takibe başladı. Şüpheli araç Büyükçekmece-Silivri istikametinde ilerlerken, aracın yanına gelen bir ticari taksinin bagajına uyuşturucu maddenin transfer edildiğinin görülmesi üzerine ekipler olaya müdahale etti. Bunun üzerine şüpheliler kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri tarafından yol emniyetli bir şekilde trafiğe kapatılarak aracın sıkışması sağlandı. Operasyon esnasında hareket halindeki araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, jandarma tarafından kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucunun transfer edildiği ticari taksi de kısa süre sonra yakalandı. Aracın bagajını açan ekipler, bir çantanın içinden alüminyum folyolara sarılmış vaziyette 15 kilogram ağırlığında 27 paket eroin buldu. Eroinlerin yurt dışına çıkarken x-ray cihazında fark edilmemesi için alüminyum folyoya sarıldığı ortaya çıktı. Operasyonla piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 15 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Güncel 23 Nisan 2018 11:53
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Jandarmadan E-5'te nefes kesen uyuşturucu operasyonu videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro