Jandarma'dan 15 Temmuz'a özel klip

Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Temmuz şehitleri anısına duygulandıran klip hazırladı. Jandarma Genel Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde, 15 Temmuz kahramanlarının anısına klip hazırladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde, 15 Temmuz kahramanlarının anısına klip hazırladı. Komutanlığın Youtube hesabından paylaşılan 3 dakika 16 saniyelik klipte, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen video ve fotoğraflara yer verildi. Söz ve müziğini Jandarma Bando Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Sarp, Jandarma Bando Astsubay Kıdemli Üstçavuş Tufan Altınöz ve Jandarma Bando Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sefa Böke’nin yaptığı klip, "Vatanı için bayrağa sarılanların, hayatı pahasına hainin karşısında duranların ruhları şad olsun. 15 Temmuz’da destan yazan kahramanların anısına..." notuyla paylaşıldı.

  • Güncel 14 Temmuz 2018 19:05
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