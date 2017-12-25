Jandarma'da yeni dönem! Renk değişti, 'kayık kep' gitti...

Jandarma'da yeni dönem! Renk değişti, 'kayık kep' gitti...

Jandarma’da yeni dönem değişiklikleri sürerken bir ilk daha yaşandı. İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasının ardından yeniden yapılanma ve uyum sürecini devam ettiren Jandarma Genel Komutanlığı’nda yeni bir düzenleme daha yürürlüğe girdi. 1 Ocak itibariyle Jandarma personeli artık eski yeşil üniformanın yerine renk ve model olarak her birim için ayrı tasarlanan siyah ve hakinin çeşitli tonlarındaki üniformaları giyecek. Kayık kep yerine de bere kullanılacak. Milliyet'in haberine göre yeni üniformayı ilk giyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin giydi. Pilot uygulamalar sürerken 1 Ocak'tan itibaren tüm jandarma personeli kullanmaya başlayacak.

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Jandarma'da yeni dönem! Renk değişti, 'kayık kep' gitti...

HER BİRİM İÇİN AYRI RENK: Jandarma'da yeni dönem hakkında yayımlanan genelgeyle 1 Ocak itibariyle Jandarma personeli artık eski yeşil üniformanın yerine renk ve model olarak her birim için ayrı tasarlanan siyah ve hakinin çeşitli tonlarındaki üniformaları giyecek. Pilot uygulamalar şimdiden başladı.

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Jandarma'da yeni dönem! Renk değişti, 'kayık kep' gitti...

KOMUTAN GİYMEYE BAŞLADI: Yeni üniformaların pilot olarak bazı birliklerde kullanılmasına başlandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de yeni üniformayı kullanmaya başladı. Özel harekat birimlerinin üniformaları da daha önceki üniformalardan farklı şekilde haki tonda olacak. Törenlerde kullanılacak üniformalar da farklı olacak.

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Jandarma'da yeni dönem! Renk değişti, 'kayık kep' gitti...

“KAYIK KEP” TARİH OLDU: Yeni üniformalarla birlikte jandarmanın kullandığı “kayık kep” denilen kep modeli de tarihe karıştı. Yeni üniformalarla birlikte kep yerine bere kullanılacak...

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