Jandarma'da yeni dönem! Renk değişti, 'kayık kep' gitti...

Jandarma’da yeni dönem değişiklikleri sürerken bir ilk daha yaşandı. İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasının ardından yeniden yapılanma ve uyum sürecini devam ettiren Jandarma Genel Komutanlığı’nda yeni bir düzenleme daha yürürlüğe girdi. 1 Ocak itibariyle Jandarma personeli artık eski yeşil üniformanın yerine renk ve model olarak her birim için ayrı tasarlanan siyah ve hakinin çeşitli tonlarındaki üniformaları giyecek. Kayık kep yerine de bere kullanılacak. Milliyet'in haberine göre yeni üniformayı ilk giyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin giydi. Pilot uygulamalar sürerken 1 Ocak'tan itibaren tüm jandarma personeli kullanmaya başlayacak.