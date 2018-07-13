Jandarma Komutanı FETÖ'den alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urluhakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Urlu, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Urlu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.