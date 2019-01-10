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Jandarma komutanı 1 ton uyuşturucuyla yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı bir binbaşının da gözaltına alındığı baskında 1 ton uyuşturucu ele geçirildi.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 23:37 - Güncelleme: 10-01-2019 00:11

İZMİR'in Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyonda, Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) istifa eden bir uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı, yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilenlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa'da bir tatil köyündeki villaya operasyon düzenledi.

Ekipler, olayla bağlantısı bulunduğu iddia edilen Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve TSK'dan istifa eden uzman çavuş M.Ç. ile A.Ç, T.K, S.Ç, M.F.Ç, Suriye vatandaşları A.M, H.A, A.A. ve İ.B'yi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan Y.Y. de ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan 11 zanlı, emniyete götürüldü.

Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda kokuya duyarlı dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan aramalarda yaklaşık 1 ton uyuşturucu, 5 uzun namlulu otomatik silah, silahlara ait 10 şarjör, 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 100 tabanca mermisi, 2 pompalı tüfek ve tüfeklere ait 58 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin yurt dışı bağlantılı olarak getirdikleri uyuşturucuyu Ege Denizi kıyılarından İzmir'e sevk etmeyi planladıkları iddia edildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Bu arada İzmir Emniyet Müdürlüğü, operasyon anına ilişkin kamera görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, bir iş yerinin çevresinde önlem alan ekiplerin depoyu bir süre takip etmeleri, bu sırada bir kamyonetin içeriye girmesiyle kepenklerin kapandığı görülüyor. İçeriden panelvan aracın çıkmasıyla ekiplerin operasyonu başlatması, şüphelileri gözaltına alması ve uyuşturucuların ele geçirilmesi de kayıtlarda yer alıyor.

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