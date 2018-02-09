Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Kilis'te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Kilis'te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret etti. Vali Tekinarslan tarafından karşılanan Orgeneral Çetin'e, Kilisli çocuklar tarafından sepet içerisinde zeytin dalı hediye edildi.

17
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Kilis'te

Daha sonra Vali Tekinarslan'ın makamına geçen Orgeneral Çetin, burada yaptığı konuşmada, jandarma tarafından icra edilen faaliyetleri yakından görmek için kente geldiklerini söyledi.

27
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Kilis'te

Vali Tekinarslan da Orgeneral Çetin ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha sonra esnafı ziyaret eden Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, Kadı Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından Kilis Belediyesi Konukevi'ne geçti.

37
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Kilis'te

Orgeneral Çetin'e, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil de eşlik etti. Orgeneral Çetin, kendisine zeytin dalı hediye eden çocuklarla yakından ilgilendi.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat